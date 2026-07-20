В Одесі вже шестеро постраждалих від атаки на цивільне підприємство – ОВА

До шести людей збільшилась кількість постраждалих внаслідок російської атаки на об’єкт інфраструктури, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"До шести людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на цивільне підприємство... Двох постраждалих госпіталізовано. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, стан іншого постраждалого – середньої тяжкості. Медики надають їм усю необхідну медичну допомогу", – написав він у Телеграмі.

За його словами, ліквідація наслідків триває.

Раніше він повідомляв про трьох загиблих та чотирьох поранених.