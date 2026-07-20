Зеленський після зустрічі з Прокопенком: Корективи стратегії захисту України мають бути чітко прораховані

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із командиром 1-го корпусу Національної гвардії "Азов" Денисом Прокопенком, під час якої обговорив корективи стратегії захисту України та підготовку до наступних обмінів полоненими.

"Дуже змістовна розмова з Денисом Прокопенком. Дякую за незмінно добре підготовлену роботу й увагу до деталей. Важливо, щоб усі корективи нашої стратегії захисту України були чітко прораховані, перевірені", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент також зазначив, що окрему увагу під час зустрічі приділили питанню звільнення українських полонених.

"Працюємо і для того, щоб були наступні обміни полонених. Пам’ятаємо про наших людей", – наголосив глава держави.

На тлі конфлікту головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та ексміністра оборони Михайла Федорова, що призвело до низки заходів протесту, президент України проводить зустрічі з військовими.

19 липня президент провів розмови з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Раніше у понеділок Зеленський зустрівся вже з Горбатюком, Апостолом, Драпатим а також із командиром 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким, командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігоря Оболєнського.