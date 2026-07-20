Керівниця УІК закликає уряд виділити 150-200 млн грн на відновлення після російських обстрілів втраченого мільйона книжок

Керівниця Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль після чергового російського обстрілу, в якому зазнали пошкодження видавництва і друкарні, заявила про необхідність виділення 150-200 млн грн на відновлення втраченого мільйона книжок.

"Росія гатить по друкарнях і видавництвах, тому що точно знає – там наша зброя, там гартується українська незламність. У нас ще є! І буде більше! А допомога від уряду на відновлення втраченого мільйона книжок потрібна негайно, за моєю оцінкою це 150-200 млн грн", – написала Коваль в мережі Facebook.

У свою чергу, керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко закликав Кабінет міністрів, Міністерство культури, Міністерство освіти і науки та інші органи державної влади невідкладно запровадити механізми підтримки постраждалих друкарень і видавництв.

"Це питання не лише економіки чи окремого бізнесу. Це питання забезпечення українських школярів підручниками, збереження культурної інфраструктури і стійкості держави в умовах війни", – написав він у Facebook.

Біденко також звернувся до міжнародних партнерів, професійних асоціацій, культурних інституцій, бібліотек і видавців із закликом про солідарність і підтримку української книжкової галузі.

"Закликаю читачів підтримати постраждалі видавництва: купувати їхні книжки, долучатися до зборів на відновлення й поширювати інформацію про їхні ініціативи. Книжки, які росія намагається знищити, мають бути прочитані", – додав він.

Як повідомлялось, від ворожої атаки на Харків 23 травня 2024 року постраждала друкарня "Фактор-Друк".

17 червня 2025 року обстрілом пошкоджена книгарня-кав’ярня BookUa на столичних Нивках. Було вибито скляні двері й вікна. Того ж дня було зруйновано склад видавництва "Український пріоритет". Згоріло десятки тисяч книг, понад 130 найменувань

4 липня 2025 року внаслідок нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.

28 серпня 2025 року книгарню "КнигоЛенд" в столиці пошкоджено обстрілом, зіпсовано книжки. Тоді ж постраждала й київська книгарня Readeat.

30 вересня 2025 року склад видавництва "Смакі" пошкоджено внаслідок російського обстрілу Дніпра, втрачено частину тиражу.

23 жовтня 2025 року книгарню "Плекай" у Подільському районі Києва пошкоджено в результаті російського обстрілу. Зокрема, вибуховою хвилею у приміщенні вибито вікна.

14 травня 2026 року російським обстрілом пошкоджено електропідстанцію на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві.

24 травня 2026 року постраждала одна з книгарень мережі "Книгарня "Є" на столичному Подолі.

2 липня 2026 року центральний склад логістичної компанії Denka Logistics було зруйновано під час російської атаки, внаслідок чого знищено близько 800 тис. книговидавництва BookChef.

У ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. Також зруйнувано видавництво MISON і постраждали офіс видавництва "Арк.Юей" в Києві. Крім того, зруйновано друкарню групи "Конві", знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції.