Генпрокурор: львів'янину, який організував збір коштів на лікування СМА, повідомлено нову підозру

Львів’янину, який організував публічний збір коштів на лікування спінально м’язевої атрофії (СМА), повідомлено про нову підозру – у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

У телеграм-каналі в понеділок генпрокурор нагадав, що більше року тому правоохоронці розпочали розслідування у справі про збір на лікування СМА, щоб встановити, чи були кошти, які люди жертвували на лікування, використано за призначенням.

"Сьогодні слідство зробило ще один важливий крок. Львів’янину, який організував публічний збір коштів на лікування спінально м’язевої атрофії (СМА), повідомлено про нову підозру – у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом", – поінформував Кравченко.

Він уточнив: "За даними слідства, кошти, які люди переказували, сподіваючись врятувати життя, надалі проходили через складну систему фінансових операцій".

За словами генпрокурора, кошти переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями.

Усе це, за версією слідства, мало ускладнити встановлення походження коштів та приховати їх подальший рух.

Кравченко уточнив, що загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн: ці обставини підтверджені висновком судової експертизи.

Крім того, генпрокурор зауважив, що під час розслідування встановлено нових потерпілих.

"Якщо під час повідомлення про першу підозру їх було 34, то сьогодні вже 96. Розмір встановлених збитків зріс із 1,3 млн грн до понад 2 млн грн", – наголосив Кравченко.

Він також додав, що підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.

За словами генпрокурора, досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершено. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде скеровано до суду.

"Але це не кінець роботи. В окремому кримінальному провадженні ми продовжуємо встановлювати повний маршрут руху коштів, усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші", – уточнив Кравченко.

Як повідомлялося, 17 червня 2025 року у соцмережі Х почали поширювати дописи, що львів’янин зі СМА Назарій Гусаков не відповідає на запитання про звіти за зібрані на лікування кошти, зокрема на ліки профілактики СМА.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що у 2023 році Львівська міськрада підписала меморандум із компанією "Рош Україна", яка виготовляє препарати для пацієнтів зі СМА, і в червні 2024 року Гусаков став першим дорослим львів’янином, який почав отримувати ці ліки безоплатно.

Правоохоронці 24 липня повідомили Гусакову про підозру у заволодінні коштами шляхом шахрайства під приводом збору допомоги на лікування.

Підозрюваний певний час перебував в Італії, де проходив лікування. Після повернення до України суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.