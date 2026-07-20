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ВСП повідомила про затримання військового за підозрою у знятті військовозобов'язаного з розшуку за хабар

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ВСП повідомила про затримання військового за підозрою у знятті військовозобов'язаного з розшуку за хабар

Військовослужбовця, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди за здійснення впливу на службових осіб одного з районних територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (РТЦК та СП) для зняття з розшуку військовозобов’язаного, затримано в Одеській області, повідомляє Військова служба правопорядку (ВСП) у Збройних силах України в понеділок.

"Фігурант вимагав та мав отримати неправомірну вигоду від військовозобов’язаного за здійснення впливу на службових осіб одного з РТЦК та СП Одеської області з метою зняття останнього з розшуку за порушення законодавства про мобілізацію. Після затримання проведено першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на фіксацію обставин кримінального правопорушення та збереження речових доказів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що затримання проводилося представниками Національної поліції із залученням бійців відділення швидкого реагування та раптової дії "Скорпіон" Одеського зонального відділу ВСП за процесуального керівництва співробітників Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

"Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення", – йдеться в повідомленні.

#одещина #тцк #всп
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