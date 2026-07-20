Зеленський заслухав доповідь командувача ДШВ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

"Доповідь Олега Апостола. ДШВ ЗСУ забезпечують для України необхідні результати. Вдячний також за бачення ширшого розвитку ситуації на фронті та оцінку ключових загроз", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

На тлі конфлікту головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та ексміністра оборони Михайла Федорова, що призвело до низки заходів протесту, президент України проводить зустрічі з військовими.

19 липня президент провів розмови з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Раніше у понеділок Зеленський зустрівся вже з Горбатюком і Драпатим, а також із командиром 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким, командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігорем Оболєнським.