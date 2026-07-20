Вартість проїзду у Kyiv City Express з 22 липня зросте вдвічі – "Укрзалізниця"

Вартість проїзду у київській кільцевій електричці Kyiv City Express з 22 липня буде приведено у відповідність до тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва та фактично зросте вдвічі, йдеться у повідомленні АТ "Укрзалізниця" у понеділок.

Згідно з повідомленням УЗ у Телеграм, для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, буде запроваджено проїзні абонементи що дадуть змогу заощаджувати на щоденних поїздках.

Таким чином, з 22 липня вартість разового квитка становитиме 30 грн за умови придбання у застосунках "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий", 34,20 грн – при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування "Київ Цифровий", 36,70 грн – у терміналах самообслуговування "Укрзалізниці" та 37 грн – у касах або безпосередньо у роз’їзного касира у вагоні.

У компанії зазначили, що всі чинні пільги для пасажирів зберігатимуться. Зокрема, студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою у застосунку "Укрзалізниці", а ветерани та пенсіонери – оформлювати безкоштовні проїзні документи у касах.

В "Укрзалізниці" пояснили, що рішення про підвищення вартості проїзду ухвалено через зростання витрат на утримання та ремонт поїздів, забезпечення їхньої роботи й оплату електроенергії, тоді як доходів від продажу квитків уже недостатньо для покриття цих витрат.

"Ситуацію ускладнює те, що місто з 2021 року не компенсує "Укрзалізниці" витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише від початку 2026 року ця заборгованість уже перевищила 10 млн грн. Саме тому ми змушені переглянути вартість проїзду та привести її до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у Києві з 15 липня проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштує 30 грн.

Передбачені знижки на "проїзний" залежно від кількості поїздок: 1-9 поїздок – 30 грн, 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн.

З 1 серпня також діятиме квиток вартістю 60 грн, який дозволить здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 90 хвилин.