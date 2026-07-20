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Зеленський провів зустріч з командиром корпусу "Хартія" Оболєнським

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Зеленський провів зустріч з командиром корпусу "Хартія" Оболєнським
Фото: 3 армійський корпус / Хартія

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігорем Оболєнським.

"Подякував Ігорю Оболєнському за розвиток "Хартії" та обговорили ключові питання, які потребують додаткових рішень. Звісно, технологічність наших Сил оборони та безпеки України, максимально широке застосування дронів усіх типів – це ключовий пріоритет", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

На тлі конфлікту головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та ексміністра оборони Михайла Федорова, що призвело до низки заходів протесту, президент України проводить зустрічі з військовими.

19 липня президент провів розмови з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Раніше у понеділок Зеленський зустрівся вже з Горбатюком і Драпатим, а також із командиром 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким.

#хартія #оболєнський #зеленський
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