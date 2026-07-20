Прокуратура: викрито зловмисників, які верифікували Starlink для окупантів за винагороду

У чотирьох регіонах України викрито учасників ворожої схеми, які за винагороду реєстрували та верифікували супутникові термінали Starlink для подальшого використання російськими військовими, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані через Telegram встановлювали контакт із представниками спецслужб рф або їхніми посередниками, які платили за реєстрацію терміналів.

"Вони оформлювали обладнання на себе або залучали знайомих і родичів, після чого передавали дані кураторам. Після верифікації термінали ставали доступними для використання окупаційними військами", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

Так, за даними прокуратури, у Києві двоє чоловіків за $100 за кожен пристрій зареєстрували щонайменше 67 терміналів: частина з них працювала на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей, забезпечуючи зв’язок і координацію дій російських військових.

Згідно з повідомленням, у Житомирі 33-річна жінка зареєструвала Starlink за 2 тис. грн, а згодом залучила ще трьох осіб для оформлення інших терміналів, отримавши додаткову винагороду.

"На Миколаївщині викрито 19-річного студента, який зареєстрував Starlink на своє ім’я та планував оформити ще кілька терміналів через знайомих", – зазначають у прокуратурі.

Крім того, як інформують у відомстві, на Кіровоградщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо військовослужбовця, який, за версією слідства, за винагороду оформлював термінали Starlink на себе, родичів і знайомих, усвідомлюючи, що вони можуть використовуватися збройними силами РФ.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Незаконно зареєстровані пристрої заблоковано.