Буданов про мітинги: позицію суспільства почуто, закликаю нікого не хейтити

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов назвав нормальною реакцію суспільства на останні кадрові зміни в країні, заявив, що вище керівництво країни взяло її до уваги, але при цьому закликав не висловлювати ненависть щодо будь-кого, щоб не допустити внутрішнього протистояння, яким може скористатися противник.

"Ситуація навколо останніх внутрішніх змін викликала сильні емоції. Розумію людей, які висловлюють свою позицію. Небайдужість – це сила, яка тримає нашу державу всі ці роки. Позицію суспільства почуто. Ситуація вирішується фахово, конструктивно й на користь нашої держави. Тому прошу зберігати спокій", – написав Буданов у телеграм у понеділок.

Він наголосив, що "дискусія – нормальна річ для вільної країни", і назвав важливим, "щоб вона й надалі відбувалася мирно, без провокацій, які б шкодили національній безпеці".

"Закликаю нікого не хейтити. Ворог уважно стежить за кожною нашою внутрішньою суперечкою і чекає, коли ми почнемо воювати між собою. Скажу ворогам прямо: не дочекаєтесь. Думаймо про нашу спільну перемогу. Україна із цієї ситуації вийде обов’язково сильнішою. Робота йде. Результати будуть", – додав Буданов, не розкривши деталі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 12 липня неочікувано оголосив про рішення змінити прем’єр-міністра та уряд для реалізації "оновленої політичної стратегії". Голова держави запропонував на посаду міністра оборони главу МВС Ігоря Клименка замість Михайла Федорова, який очолив Міноборони лише у середині січня цього року.

Голова держави на зустрічі із фракцією правлячої партії "Слуга народу", за словами її учасників, пояснив своє кадрове рішення постійними конфліктами між міністром оборони та головнокомандувачем Олександром Сирським, що підтвердив і сам Федоров. За словами останнього, на рішення про його звільнення також вплинула реформа системи оборонних закупівель та незадоволені нею. Публічно Зеленський заявив, що Федоров залишиться в його команді, але той відмовився від запропонованої посади радника.

Рішення президента змінити Федорова викликало публічні протести. Як і торік у липні, коли люди вперше з початку війни вийшли на мітинги після рішення Верховної Ради обмежити незалежність САП та НАБУ, цього року активісти, а не політичні партії, знову закликали до "картонкових" протестів. Вони почалися 16 липня зранку перед голосуванням за новий уряд. Верховна Рада таки звільнила Федорова, але посада нового міністра оборони залишилася вакантною. Протести після таких кадрових рішень продовжилися, і мітинг у п’ятницю ввечері в Києві біля Театру Франка зібрав більше людей, аніж напередодні. До вимог, які найчастіше люди пишуть на картонках, додалися відставка головкома Сирського.

Після обрання Зеленського президентом у травні 2019 року кілька місяців міністром оборони залишався Степан Полторак, а потім на цю посаду за сім років було призначено шість міністрів: Андрій Загороднюк (серпень-2019 – березень-2020), Андрій Таран (до листопада-2021), Олексій Резніков (до вересня-2023), Умєров (до липня-2025), Денис Шмигаль (до січня-2026) та Федоров. Щодо головкомів, то їх за каденцію Зеленського було троє: Руслан Хомчак (до липня-2021), Валерій Залужний (до лютого-2024) та Сирський.