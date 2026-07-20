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Генштаб ЗСУ заперечив звільнення Сирського та Гнатова

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Генштаб ЗСУ заперечив звільнення Сирського та Гнатова
Фото: https://t.me/osirskiy/

Генеральний штаб Збройних сил України спростовує інформацію про звільнення з посад головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника генерального штабу Андрія Гнатова.

"Інформація, що з’явилась в інформаційному просторі, зокрема, в соцмережах та деяких медіа щодо начебто звільнення Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського з посади не відповідають дійсності. Генерал Олександр Сирський продовжує виконувати свої обов’язки на посаді Головнокомандувача ЗС України. Начальник Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Андрій Гнатов також продовжує виконувати свої функціональні обов’язки", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

У Генштабі зазначили, що звільнення з цих посад відбувається на підставі указу президента України.

#генштаб_зсу #гнатов_андрій #сирський
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