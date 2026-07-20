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Львівські митники викрили спробу незаконного ввезення ліків на 2 млн грн у ПП "Шегині-Медика"

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Львівські митники викрили спробу незаконного ввезення ліків на 2 млн грн у ПП "Шегині-Медика"

Працівники Львівської митниці у пункті пропуску "Шегині-Медика" виявили незадекларовану партію лікарського засобу Mounjaro KwikPen орієнтовною вартістю близько $50 тис. (майже 2 млн грн).

Як повідомила Державна митна служба України (ДМС) у телеграм-каналі в понеділок, 90 шприц-ручок препарату виявили під час огляду мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, який повертався з Польщі під керуванням 66-річного жителя Прикарпаття.

У відомстві наголосили, що цей медикамент належить до категорії товарів, обмежених до ввезення в Україну, згідно з постановою Кабінету міністрів № 458 "Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування".

Стосовно водія складено протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються громадянами).

#шегині #митниця #дмс
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