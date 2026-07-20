БЕБ скерувало до суду справу щодо підпільного цеху на Львівщині, де вилучили 40 тис. фальсифікованих акцизів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, який організував підпільний цех із масового виробництва фальсифікованих тютюнових виробів і алкоголю.

Як повідомила пресслужба відомства, фігурант не мав державної реєстрації як суб’єкт господарювання та відповідних ліцензій, однак облаштував приміщення обладнанням для повного циклу виготовлення підакцизної продукції. На спеціальних верстатах здійснювалося подрібнення тютюнового листя, набивання сигаретних гільз, фасування пачок та їх пакування. Паралельно здійснювався розлив алкоголю з наклеюванням підроблених марок акцизного податку та етикеток відомих торгових марок.

Під час обшуків у нежитловому приміщенні правоохоронці вилучили 40 тис. підроблених акцизних марок, близько 4,8 тис. пляшок фальсифікованого алкоголю, виробничі верстати, десятки мішків і ящиків із тютюном, сигарети без марок акцизу, сотні тисяч порожніх гільз, 36 тис. корків, ємності зі спиртовмісною рідиною, ароматизатори та пакувальні матеріали.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 199 (зберігання та збут підроблених марок акцизного податку) та ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Львівська обласна прокуратура.