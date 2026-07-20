ДБР викрило посадовців медичної служби, які незаконно виплатили підлеглій понад 2,3 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру командиру медичної служби однієї із військових частин з Донеччини, його заступнику та фельдшерці, які організували схему незаконного нарахування додаткової грошової винагороди за нібито перебування в районі бойових дій.

"За даними слідства, з жовтня 2022 року по лютий 2025 року фельдшерка медичної служби отримувала "бойові" виплати, хоча фактично не виконувала завдань у районі ведення бойових дій", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті в понеділок.

У відомстві зазначають, що командир медичної служби, а після його звільнення – заступник, вносили до рапортів завідомо неправдиві відомості про перебування підлеглої в районі міста Лиман Донецької області.

"Насправді жінка більшість часу перебувала у Краматорську, а також виїжджала за межі Донецької області. Попри це їй регулярно нараховували як грошове забезпечення, так і додаткову винагороду, передбачену для військовослужбовців, які виконують бойові завдання", – уточнюють в Бюро.

В ДБР наголошують, що через такі дії з держбюджету безпідставно виплачено понад 2,3 млн гривень. Крім того, за цей період фельдшерка отримала підвищення та була призначена на посаду медичної сестри відділення медичної роти.

Командиру медичної служби та його заступнику повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, службовому підробленні та пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Фельдшерці повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби та заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 190 КК України).

Завдані державі збитки частково відшкодовано.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.