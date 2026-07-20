Зеленський вдруге зустрівся з Драпатим

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 20 липня, провів зустріч із командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим.

"Вдячний за сьогоднішню розмову – багато речей встигли обговорити з Михайлом Драпатим. Важливо, щоб досвід усіх складових Сил оборони України застосовувався злагоджено", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

На тлі конфлікту головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та ексміністра оборони Михайла Федорова, що призвело до низки заходів протесту, президент України проводить зустрічі з військовими.

19 липня президент провів розмови з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Раніше у понеділок Зеленський зустрівся вже з Горбатюком.