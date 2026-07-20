Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Загинув працівник ОГТСУ на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки

1 хв читати
Додати як джерело

Внаслідок російського удару на Дніпропетровщині 18 липня загинув оператор газорозподільної станції Віктор Григор’єв, повідомило ТОВ "Оператор ГТС України" у понеділок.

"Віктор Володимирович пропрацював у газотранспортній галузі понад 12 років. Колеги знали його як досвідченого, відповідального та надійного фахівця, який сумлінно виконував свою роботу, охоче ділився професійним досвідом і завжди був готовий підтримати колег", – зазначили в компанії.

Віктор Григор’єв поєднував роботу з волонтерською діяльністю та допомагав військовим колегам, які захищають державу.

У загиблого залишилися дружина та четверо дітей, двоє з яких неповнолітні.

ОГТСУ висловив щирі співчуття родині, близьким, друзям і колегам загиблого. Компанія надає родині необхідну підтримку.

Як повідомлялося, 8 липня внаслідок російської атаки на один із об’єктів газотранспортної системи України у Києві загинув ще один працівник ОГТСУ – Ігор Мошенський. Тоді також внаслідок атаки постраждали ще троє працівників.

#дніпропетровщина #атаки_рф #огтсу
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після зустрічі з делегацією Святого Престолу: Ватикан готовий прийняти зустріч лідерів

Зеленський після зустрічі з делегацією Святого Престолу: Ватикан готовий прийняти зустріч лідерів

Ватикан готовий прийняти зустріч на рівні лідерів, повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з секретарем Святого Престолу архі…

Читати
Черговий удар РФ по торговому судну вбив 5 громадян Сирії та Індії та України, доля ще 5 невідома – прем'єр України

Черговий удар РФ по торговому судну вбив 5 громадян Сирії та Індії та України, доля ще 5 невідома – прем'єр України

Росіяни поблизу Одеси атакували торгове судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке вийшло з порту після завантаження кукурудзою, повідомив прем'єр-міністр …

Читати
Сили оборони уразили два танкери, плавучий кран, ЗРК "Бук" і міст, що використовувався для логістики військ РФ – Генштаб

Сили оборони уразили два танкери, плавучий кран, ЗРК "Бук" і міст, що використовувався для логістики військ РФ – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України в ніч на неділю завдали ударів по низці важливих військових і військово-економічних об’єктів російських військ, уразив…

Читати
РФ за тиждень застосувала проти України близько 1450 дронів, понад 1640 КАБів і 99 ракет, захист від балістики є головним пріоритетом – Зеленський

РФ за тиждень застосувала проти України близько 1450 дронів, понад 1640 КАБів і 99 ракет, захист від балістики є головним пріоритетом – Зеленський

Росія протягом тижня застосувала проти України близько 1450 ударних безпілотників, понад 1640 керованих авіабомб і 99 ракет різних типів, заявив през…

Читати