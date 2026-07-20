Загинув працівник ОГТСУ на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки

Внаслідок російського удару на Дніпропетровщині 18 липня загинув оператор газорозподільної станції Віктор Григор’єв, повідомило ТОВ "Оператор ГТС України" у понеділок.

"Віктор Володимирович пропрацював у газотранспортній галузі понад 12 років. Колеги знали його як досвідченого, відповідального та надійного фахівця, який сумлінно виконував свою роботу, охоче ділився професійним досвідом і завжди був готовий підтримати колег", – зазначили в компанії.

Віктор Григор’єв поєднував роботу з волонтерською діяльністю та допомагав військовим колегам, які захищають державу.

У загиблого залишилися дружина та четверо дітей, двоє з яких неповнолітні.

ОГТСУ висловив щирі співчуття родині, близьким, друзям і колегам загиблого. Компанія надає родині необхідну підтримку.

Як повідомлялося, 8 липня внаслідок російської атаки на один із об’єктів газотранспортної системи України у Києві загинув ще один працівник ОГТСУ – Ігор Мошенський. Тоді також внаслідок атаки постраждали ще троє працівників.