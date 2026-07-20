На площі Франка в Києві лишається лише кілька мітингувальників, комунальники прибрали майже всі картонки

Площа Франка неподалік будівлі Офісу президента в центрі Києва, де минулими днями проходили масштабні акції протесту проти відставки міністра оборони України Михайла Федорова, у понеділок вдень майже спорожніла.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", біля вимкненого водограю в центрі скверу на площі залишається близько десятка мітингувальників, які палко сперечаються з представниками комунального підприємства "Муніципальна охорона" щодо мотивів акції протесту. Також на місці перебуває кілька представників Поліції діалогу. У чаші водограю лежать залишки картонних транспарантів з гаслами та вимогами протестувальників, а також коробки з маркерами.

Ще близько десятка людей спостерігає за тим, що відбувається, зі сторони.

Наразі тисячі картонних транспарантів, які мітингувальники залишили на площі, коли полишили її у неділю ввечері, прибрані співробітниками комунальних служб. Лише кілька десятків, які акуратно були розкладені рядками на газоні ближче до вулиці Городецького, залишаються на місці.

На площі чисто, припарковані десятки автівок, елементи благоустрою та квіти цілі. Прохід до вулиці Банкової, на якій знаходиться Офіс президента, як і раніше, перекритий та охороняється.

Як повідомлялося, заклики зібратися на мітинг проти відставки Федорова почали ширитися соцмережами в середу ввечері та почалися в четвер. У п’ятницю та в суботу ввечері акція зібрала понад 10 тисяч учасників, що було максимумом, який фізично могла вмістити площа Франка, у неділю – не менше п’яти тисяч. З часом до вимоги повернути Федорова на пост міністра додалася вимога відставки Олександра Сирського з посади головнокомандуючого Збройними силами України, призначити на його місце командувача Об’єднаних Сил ЗСУ Михайла Драпатого, а також скасувати перерву в роботі Верховної Ради.

Велика кількість учасників тримала в руках картонні транспаранти з гаслами та вимогами; їх виготовляли прямо на місці проведення акції.

Під кінець акції в неділю один з учасників у мегафон закликав всіх зібратися у понеділок "у цьому ж місці у той же час" і закликав "не забувати, що ми тут стоїмо за своє майбутнє".

Один з ініціаторів проведення акції, ветеран, колишній бойовий медик медслужби "Ульф" Дмитро Козятинський також закликав провести у понеділок ввечері "мітинг-нагадування", та анонсував, що в разі невиконання президентом України Володимиром Зеленським умов щодо Федорова та Сирського до п’ятниці, 24 липня, акція буде безстроковою.