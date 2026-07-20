Зеленський вдруге зустрівся із заступником начальника Генштабу Горбатюком

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком, говорили про стратегію захисту України та деталі взаємодії з партнерами.

"Обговорюємо стратегію захисту України та деталі взаємодії з нашими партнерами. Прискорюємо реалізацію домовленостей про постачання. Змістовна зустріч із Володимиром Горбатюком", – написав Зеленський у телеграм в понеділок.

На тлі конфлікту головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та ексміністра оборони Михайла Федорова, що призвело до низки заходів протесту, президент України проводить зустрічі з військовими.

19 липня президент провів розмови з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.