Бідний: 760 спортсменів і тренерів загинули через агресію РФ

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявляє, що 760 українських спортсменів і тренерів загинули через російську агресію.

"760 українських спортсменів та тренерів вбила росія від початку повномасштабної війни. Це реальність, в якій живе Україна, і на яку заплющує очі Міжнародний олімпійський комітет. 7 липня вони ухвалили ганебне рішення про скасування обмежень щодо російських спортсменів", – написав Бідний в мережі Facebook.

Міністр зазначив, що МОК обґрунтовує своє рішення тим, що росіяни нібито усунули всі порушення, через які раніше проти них запровадили санкції.

"Насправді ж агресор просто вдався до юридичного трюку: вони ліквідували у своєму статуті категорію "регіональних рад". Таким чином, виключили зі структури російського олімпійського комітету всі 85 власних регіонів і 4 окуповані українські території. Це зробили виключно для того, щоб наші області випали зі структури автоматично. Адже точкове вилучення лише українських регіонів у самій росії сприйняли б як визнання того, що ці території їм не належать", – розповів він.

Бідний наголосив, що юридичні маніпуляції не змінюють головного: РФ продовжує війну, а її спорт залишається інструментом пропаганди та продовжує діяти на окупованих територіях.

"Ми збираємо нові докази цих маніпуляцій і передаємо їх МОК, міжнародним федераціям та партнерам. Працюємо далі на кожному майданчику, щоб захистити честь українського спорту та пам’ять про наших загиблих атлетів", – додав він.

Як повідомлялося, 23 червня міністр спорту України Матвій Бідний заявляв, що 682 українських спортсменів і тренерів загинули через російську агресію, 19 перебувають у російському полоні, а 13 вважаються зниклими безвісти.