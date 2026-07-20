Єврокомісія наклала на AliExpress рекордний штраф у розмірі 550 млн євро за продаж контрафактної продукції

Європейська комісія (ЄК) оштрафувала платформу електронної торгівлі AliExpress, що належить китайському технологічному гіганту Alibaba Group Holding, на 550 млн євро за продаж небезпечної та контрафактної продукції.

Це рекордний штраф за порушення закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA).

Як йдеться в повідомленні ЄК, AliExpress порушила вимогу DSA щодо необхідності належної оцінки та зниження ризиків продажу незаконних, небезпечних або контрафактних товарів на своїй платформі.

"AliExpress не змогла належним чином оцінити, чи має вона достатню кількість співробітників для перевірки потенційно незаконних товарів. Компанія також переоцінила ефективність своєї системи виявлення такої продукції та її видалення з платформи", – заявила ЄК.

Крім того, AliExpress неадекватно оцінила вплив своїх систем рекомендацій на поширення незаконних товарів, зазначив регулятор. Багато таких товарів рекомендувалися та рекламувалися користувачам на платформі до їх видалення.

ЄК, яка проводила розслідування щодо AliExpress з 2024 року, зобов’язала компанію усунути виявлені порушення.

У AliExpress є час до 20 жовтня поточного року, щоб подати на розгляд ЄК план відповідних заходів.

У компанії заявили, що не згодні "з рішенням ЄК та непропорційним штрафом". AliExpress вивчає рішення європейського регулятора та розглядає можливі подальші дії.

Акції Alibaba подорожчали на 3,5% під час попередніх торгів у Нью-Йорку в понеділок.