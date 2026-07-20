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Зеленський після зустрічі з делегацією Святого Престолу: Ватикан готовий прийняти зустріч лідерів

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Зеленський після зустрічі з делегацією Святого Престолу: Ватикан готовий прийняти зустріч лідерів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Ватикан готовий прийняти зустріч на рівні лідерів, повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з секретарем Святого Престолу архієпископом Полом Річардом Галлагером.

"Росія не хоче припиняти ці атаки, але саме тому так важливо продовжувати працювати заради миру. І один із форматів, який міг би цьому сприяти, – зустріч на рівні лідерів. Дякую Ватикану за готовність її прийняти й надалі докладати зусиль, щоб така зустріч могла відбутися", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент подякував архієпископу Галлагеру та Папі Римському Леву XIV за підтримку України, зазначивши, що делегація Святого Престолу перебувала в Києві під час масованого російського удару.

За словами Зеленського, під час зустрічі сторони також обговорили діяльність Церкви в Україні та інтеграцію в ЄС.

"Також говорили про шлях України до ЄС. Важливо, що Ватикан підтримує наш європейський вибір і бачить, що Україна робить усе необхідне, щоб стати повноправним членом Євросоюзу", – зазначив президент.

Зеленський також подякував Святому Престолу за постійні молитви, підтримку України та українського народу.

#пол_річард_галлагер #зеленський #ватикан
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