Семеро постраждалих через російський удар по лікарні в Херсоні – прокуратура

Семеро людей дістали поранень через артилерійський удар окупантів по лікарні в Херсоні, повідомили у обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 20 липня 2026 року близько 11:30 російська армія вдарила артилерією по території цивільної лікарні у Херсоні. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей: це лікарка, медичні сестри, технічні працівники та двоє відвідувачів закладу. У момент вибуху люди перебували у приміщенні лікарні", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі прокуратури.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).