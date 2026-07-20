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Семеро постраждалих через російський удар по лікарні в Херсоні – прокуратура

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Семеро постраждалих через російський удар по лікарні в Херсоні – прокуратура

Семеро людей дістали поранень через артилерійський удар окупантів по лікарні в Херсоні, повідомили у обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 20 липня 2026 року близько 11:30 російська армія вдарила артилерією по території цивільної лікарні у Херсоні. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей: це лікарка, медичні сестри, технічні працівники та двоє відвідувачів закладу. У момент вибуху люди перебували у приміщенні лікарні", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі прокуратури.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

#херсон #атаки_рф #прокуратура
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