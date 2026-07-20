Енді Бернем став новим прем'єром Великої Британії – Букінгемський палац

Новий лідер Лейбористської партії Енді Бернем у понеділок обійняв посаду прем’єр-міністра Великої Британії, повідомляє Sky News з посиланням на Букінгемський палац.

"Його Величність король Великої Британії Карл III прийняв у себе депутата парламенту Енді Бернема і попросив його сформувати новий уряд", – цитує телеканал заяву резиденції британського монарха.

"Бернем погодився на пропозицію короля і прийняв призначення на посаду прем’єр-міністра та першого лорда казначейства", – йдеться далі в заяві.

На цій посаді Бернем став наступником Кіра Стармера, який пішов у відставку в понеділок. Пізніше Бернем, можливо, виступить із промовою.

Бернем офіційно став новим лідером Лейбористської партії в п’ятницю, змінивши на цій посаді Стармера.

У червні Стармер заявив про намір піти у відставку з посади лідера партії і, відповідно, прем’єр-міністра після того, як чимало однопартійців закликали його до цього через накопичені претензії, зокрема, через невдалі результати партії на виборах до муніципальних рад Англії, а також до парламентів Уельсу та Шотландії. Після цього Бернем став єдиним претендентом у боротьбі за партійне лідерство, а тому автоматично переміг.

Бернем заявив, що за його керівництва позиція Лондона щодо України не зміниться, і він продовжуватиме підтримувати Київ.

Бернем народився 7 січня 1970 року в передмісті Ліверпуля Ейнтрі, його батько працював інженером, а мати – у реєстратурі лікаря загальної практики. Уже в 15 років майбутній прем’єр став членом Лейбористської партії, до чого його надихнули батьки, які були членами профспілок.

Майбутній прем’єр закінчив Фітсвілль-коледж Кембриджського університету, де вивчав англійську філологію. Після завершення навчання Бернем переїхав до Лондона, де деякий час працював у журналі Tank World. Після роботи в апараті депутата Тесси Джоуелл, а також на низці другорядних посад у парламенті, у 2001 році його обрали до Палати громад, де він перебував до 2017 року.

У цей час він обіймав низку посад в уряді прем’єр-міністра Тоні Блера, а також був міністром культури, ЗМІ та спорту й міністром охорони здоров’я в уряді прем’єр-міністра Гордона Брауна.

У 2017 році Бернем залишив парламент і переміг на виборах мера Манчестера. На цій посаді Бернем відзначився успіхами у благоустрої та розвитку інфраструктури міста, за що отримав у англійських ЗМІ прізвисько "король Півночі". Цю посаду він обіймав до 2026 року і залишив її лише заради повернення до парламенту.

У 2000 році Бернем одружився з Марі-Франс ван Гіл, у них народилися син і дві доньки.