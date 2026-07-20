СБУ: довічне ув'язнення та 15 років тюрми отримали двоє агентів ФСБ за теракт біля ТЦК у Кам'янці-Подільському

За доказовою базою Служби безпеки України реальні терміни ув’язнення отримали двоє агентів ФСБ РФ, які підготували підрив саморобної бомби поблизу будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському в лютому 2025 року, інформує СБУ.

В телеграм-каналі в понеділок українська спецслужба зазначає, що співробітники СБУ затримали обох зловмисників "по гарячих слідах" упродовж доби після теракту і задокументували їхній зв’язок з російською спецслужбою.

"Засудженими є завербовані ворогом місцевий наркозалежний та студент місцевого професійного коледжу, якому на момент вчинення злочину було 17 років", – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, обох фігурантів ворог завербував через телеграм-канал з пошуку "легких заробітків". Зловмисники діяли окремо один від одного, але виконували вказівки одного спільного куратора від ФСБ.

"За його інструкцією неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП) із дистанційною активацією та начинив його металевими гайками для посилення уражаючої дії. Після цього зловмисник залишив саморобну бомбу у заздалегідь підготовленому схроні і "прозвітував" російському спецслужбісту", – уточнюють в СБУ.

Другий фігурант, за інформацією відомства, мав дістати вибухівку зі схованки і доставити її до районного ТЦК для підриву.

Згідно з повідомленням, для виконання завдання ворога агент спочатку провів дорозвідку поблизу військового об’єкта і встановив там замасковану телефонну камеру із віддаленим доступом для ФСБ. "Побоюючись, що рашисти ліквідують його як "зайвого свідка", "втемну" доручив кур’єру доставити СВП на місце запланованого теракту під виглядом звичайної поштової посилки", – зазначається в повідомленні.

В СБУ наголошують, що після прибуття працівника сервісу доставки на "локацію" ворог дистанційно підірвав вибухівку, внаслідок чого чоловік загинув на місці події та ще 7 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони з доказами контактів із ФСБ, а також знаряддя і комплектуючі для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав обох агентів винними за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людини); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами); ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухової речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

"Агента-виконавця теракту засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Другому зраднику, з урахуванням, що на момент вчинення злочину він не досяг повноліття, суд призначив 15 років тюрми з конфіскацією майна", – уточнюють в українській спецслужбі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Хмельницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.