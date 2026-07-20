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Стармер залишив посаду прем'єр-міністра – ЗМІ

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Стармер залишив посаду прем'єр-міністра – ЗМІ

Кір Стармер офіційно подав у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії, повідомляє Sky News.

"Сьогодні вранці член парламенту сер Кір Стармер мав аудієнцію у Короля та подав у відставку з посад прем’єр-міністра та першого лорда казначейства, яку Його Величність милостиво прийняв", – цитує мовник повідомлення Букінгемського палацу.

Наразі у Великій Британії немає прем’єр-міністра, але незабаром король доручить Енді Бернхему сформувати уряд.

"Моя робота виконана", – сказав Стармер, виголошуючи свою останню промову на посаді прем’єр-міністра.

Він зазначив, що за шість з половиною років на посаді лідера Лейбористської партії він вивів партію "з стану історичної поразки 2019 року, перетворив її так, щоб вона була готова до викликів країни, і здобув переконливу перемогу на загальних виборах 2024 року".

"Відтоді для мене було великою честю служити вам і цій великій країні на посаді прем’єр-міністра, і я впевнений, що Велика Британія зараз сильніша та справедливіша, ніж була два роки тому", – додав Стармер.

Прем’єр-міністр, який залишає свою посаду, зазначив, що в "сучасному світі, де наші вороги не зупиняться ні перед чим, аби роз’єднати нас", частково через "нашу непохитну рішучість щодо хороброго народу України", надзвичайно важливо, щоб країна об’єдналася.

#відставка #стармер
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