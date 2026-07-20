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ЄСПЛ підтвердив, що земельні ділянки в Криму залишаються у власності їх законних власників

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ЄСПЛ підтвердив, що земельні ділянки в Криму залишаються у власності їх законних власників

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 16 липня підтвердив, що рішення окупаційної влади РФ про позбавлення громадян права власності на земельні ділянки в Криму не створили законних правових наслідків, а їхні законні власники зберегли свої майнові права, повідомляє Міністерство юстиції у понеділок.

"ЄСПЛ встановив, що рішення окупаційних судів відносно справи Bazhenov and Others v. Russia and Ukraine (заява № 20092/18 та 11 інших) не мали законної підстави, а тому не могли припинити право власності заявників на земельні ділянки", – йдеться у повідомленні Мін'юста.

При цьому європейський суд зазначив, що російські суди використовували нібито порушення українського земельного законодавства лише як привід для подальшого застосування російського права, яке не може вважатися законом у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко наголосила, що рішення ЄСПЛ має значення далеко за межами конкретної земельної справи. "ЄСПЛ підтвердив, що масове позбавлення права власності в окупованому Криму є незаконною практикою держави-окупанта, яка суперечить як Конвенції, так і нормам міжнародного гуманітарного права. Відтак застосування російського законодавства в окупованому Криму не створює жодних правових наслідків, а права власності, набуті відповідно до законодавства України, залишаються чинними", – сказала вона.

Важливо, що ЄСПЛ зазначив – незалежно від того, чи відповідало первинне надання земель українському законодавству, позбавлення власності суперечило статті 46 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, що є додатком до IV Гаазької конвенції 1907 року, яка встановлює заборону конфіскації приватної власності на окупованій території. ЄСПЛ також дійшов висновку, що заявники залишаються законними власниками своїх земельних ділянок, а позбавлення їх права власності є триваючим порушенням.

Як зазначили у Мін'юсті, рішення ЄСПЛ розвиває правові висновки, сформульовані Судом у міждержавній справі "Україна проти Росії (щодо Криму)", та підтверджує, що незаконне застосування російського законодавства на тимчасово окупованій території не створює правових наслідків, а права власності, набуті відповідно до законодавства України, підлягають міжнародному захисту.

#єспл #крим #земля
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