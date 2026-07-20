Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга провів у Києві зустріч із секретарем Святого Престолу з питань відносин з державами

2 хв читати
Додати як джерело
Сибіга провів у Києві зустріч із секретарем Святого Престолу з питань відносин з державами
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із секретарем Святого Престолу з питань відносин з державами, Архієпископом Полом Річардом Галахером, подякував йому за візит до України, під час якого Київ зазнав масованої атаки.

"Я був радий вітати в Києві Архієпископа Пола Річарда Галахера та подякував йому за візит до України в той час, коли Росія продовжує посилювати терор проти наших цивільних громадян. Під час його візиту Київ зазнав чергової масованої російської ракетно-дронової атаки", – написав Сибіга у Х.

Він підкреслив, що "жоден брифінг не здатен передати реальність цієї війни краще, ніж можливість побачити її на власні очі".

Сибіга висловив вдячність Святому Престолу за непохитну солідарність з українським народом, гуманітарні зусилля та послідовне моральне лідерство на підтримку миру, людської гідності й міжнародного права.

"Я наголосив, що одним із наших найвищих гуманітарних пріоритетів залишається забезпечення повернення всіх українських військовополонених, незаконно утримуваних цивільних осіб і кожної депортованої української дитини. Росія веде війну не лише проти України, а й проти самої віри", – наголосив він.

Очільник МЗС зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак було пошкоджено або зруйновано близько 740 релігійних об’єктів різних віросповідань і конфесій, зокрема православні храми, католицькі церкви, протестантські молитовні будинки, мечеті, синагоги та інші релігійні споруди.

"Я також наголосив на нагальній необхідності захисту релігійної та культурної спадщини України, особливо після нещодавнього російського удару по Києво-Печерській лаврі, та закликав до подальшої міжнародної підтримки цих зусиль", – підкреслив Сибіга.

Також він поінформував архієпископа Галахера про ситуацію на полі бою, мирні зусилля України та зростання ролі Європи у просуванні всеосяжного й тривалого миру.

"Кремль продовжує посилювати терор проти цивільних та розширювати кампанію з вербування найманців у всьому світі, зокрема в Африці. Ми обговорили шляхи запобігання такій експлуатації вразливих спільнот через діалог із партнерами та релігійними лідерами. Ми також обговорили подальшу гуманітарну співпрацю та підтримку", - резюмував Сибіга.

#пол_річард_галлагер #сибіга
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Черговий удар РФ по торговому судну вбив 5 громадян Сирії та Індії та України, доля ще 5 невідома – прем'єр України

Черговий удар РФ по торговому судну вбив 5 громадян Сирії та Індії та України, доля ще 5 невідома – прем'єр України

Росіяни поблизу Одеси атакували торгове судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке вийшло з порту після завантаження кукурудзою, повідомив прем'єр-міністр …

Читати
Сили оборони уразили два танкери, плавучий кран, ЗРК "Бук" і міст, що використовувався для логістики військ РФ – Генштаб

Сили оборони уразили два танкери, плавучий кран, ЗРК "Бук" і міст, що використовувався для логістики військ РФ – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України в ніч на неділю завдали ударів по низці важливих військових і військово-економічних об’єктів російських військ, уразив…

Читати
РФ за тиждень застосувала проти України близько 1450 дронів, понад 1640 КАБів і 99 ракет, захист від балістики є головним пріоритетом – Зеленський

РФ за тиждень застосувала проти України близько 1450 дронів, понад 1640 КАБів і 99 ракет, захист від балістики є головним пріоритетом – Зеленський

Росія протягом тижня застосувала проти України близько 1450 ударних безпілотників, понад 1640 керованих авіабомб і 99 ракет різних типів, заявив през…

Читати
Провідниця поранена внаслідок атаки російського дрона на пасажирський поїзд у Запорізькій області – Мінвідновлення

Провідниця поранена внаслідок атаки російського дрона на пасажирський поїзд у Запорізькій області – Мінвідновлення

Російський безпілотник атакував пасажирський поїзд у Запорізькій області, внаслідок чого поранена провідниця, повідомляє Міністерство з відновлення, …

Читати