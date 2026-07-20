Сибіга провів у Києві зустріч із секретарем Святого Престолу з питань відносин з державами

Тимчасово виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із секретарем Святого Престолу з питань відносин з державами, Архієпископом Полом Річардом Галахером, подякував йому за візит до України, під час якого Київ зазнав масованої атаки.

"Я був радий вітати в Києві Архієпископа Пола Річарда Галахера та подякував йому за візит до України в той час, коли Росія продовжує посилювати терор проти наших цивільних громадян. Під час його візиту Київ зазнав чергової масованої російської ракетно-дронової атаки", – написав Сибіга у Х.

Він підкреслив, що "жоден брифінг не здатен передати реальність цієї війни краще, ніж можливість побачити її на власні очі".

Сибіга висловив вдячність Святому Престолу за непохитну солідарність з українським народом, гуманітарні зусилля та послідовне моральне лідерство на підтримку миру, людської гідності й міжнародного права.

"Я наголосив, що одним із наших найвищих гуманітарних пріоритетів залишається забезпечення повернення всіх українських військовополонених, незаконно утримуваних цивільних осіб і кожної депортованої української дитини. Росія веде війну не лише проти України, а й проти самої віри", – наголосив він.

Очільник МЗС зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак було пошкоджено або зруйновано близько 740 релігійних об’єктів різних віросповідань і конфесій, зокрема православні храми, католицькі церкви, протестантські молитовні будинки, мечеті, синагоги та інші релігійні споруди.

"Я також наголосив на нагальній необхідності захисту релігійної та культурної спадщини України, особливо після нещодавнього російського удару по Києво-Печерській лаврі, та закликав до подальшої міжнародної підтримки цих зусиль", – підкреслив Сибіга.

Також він поінформував архієпископа Галахера про ситуацію на полі бою, мирні зусилля України та зростання ролі Європи у просуванні всеосяжного й тривалого миру.

"Кремль продовжує посилювати терор проти цивільних та розширювати кампанію з вербування найманців у всьому світі, зокрема в Африці. Ми обговорили шляхи запобігання такій експлуатації вразливих спільнот через діалог із партнерами та релігійними лідерами. Ми також обговорили подальшу гуманітарну співпрацю та підтримку", - резюмував Сибіга.