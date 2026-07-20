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В Єврокомісії чекають на плідну співпрацю з новим віцепрем'єром Ченцовим та сподіваються на продовження реформ

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В Єврокомісії чекають на плідну співпрацю з новим віцепрем'єром Ченцовим та сподіваються на продовження реформ

В Європейській комісії сподіваються на плідну співпрацю з новим віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволодом Ченцовим та продовження реформ на шляху до членства в Європейському союзі.

Відповідний коментар у понеділок в Брюсселі на брифінгу надав речник Європейської комісії з питань розширення Гійом Мерсьє. "Можу сказати, що ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої чудової співпраці з Україною. Ми впевнені, що майбутній уряд поставить європейську інтеграцію України в центр трансформаційних зусиль країни", – сказав він.

Мерсьє наголосив, що "Україна досягла дуже, дуже важливого прогресу". "І вона дуже чітко просувається у своєму амбітному порядку денному реформ, зокрема з питань верховенства права, енергетики та інших ключових секторів економіки. Тож з нашого боку послання дуже чітке: ми продовжуватимемо підтримувати Україну на її шляху до ЄС", – підкреслив він.

У свою чергу головний речник Європейської комісії Паула Піньйо "віддала належне дуже добрій співпраці, яку ми мали з послом України в ЄС Ченцовим, з яким ми дуже тісно співпрацювали". "Ми бажаємо йому всього найкращого на новій посаді віце-прем’єр-міністра", – сказала вона.

Коментуючи на прохання журналістів відставку міністра оборони України Михайла Федорова, Піньйо повідомила, що "ця тема коротко порушувалася в обговореннях між президентами (Зеленським та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн – ІФ-У). "Коли справа доходить до урядових призначень та перестановок, ми це не коментуємо. Але можемо сказати, що ми мали гарну співпрацю з міністром Федоровим у вирішальний момент оборонної політики, як для ЄС, так і для України, що ми повністю цінуємо", – зазначила головний речник Єврокомісії.

Коментуючи демонстрації, які тривають в Україні щодо звільнення Федорова, Мерсьє сказав: "Мирні демонстрації є основоположним правом у всіх демократичних країнах".

#єврокомісія #ченцов
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