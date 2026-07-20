Бійці 225 ОШП полонили 64 росіян на запорізькому напрямку

Бійці 225-го окремого штурмового полку провели зачистку від інфільтрованих груп противника на запорізькому напрямку та взяли у полон 64 російських окупантів.

"Бійці 225-го окремого штурмового полку провели зачистку від інфільтрованих груп противника в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки… Результат операції – 64 російські військовополонені", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі підрозділу.

Зазначається, що окупанти мали непомітно просочитися в тил українських позицій. "У бій не вступати. Шукати екіпажі БпЛА, збирати розвіддані та встановлювати російські прапори для чергових пропагандистських роликів про "захоплені" села. Натомість опинилися в полоні", – додали військові.