Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Бійці 225 ОШП полонили 64 росіян на запорізькому напрямку

1 хв читати
Додати як джерело

Бійці 225-го окремого штурмового полку провели зачистку від інфільтрованих груп противника на запорізькому напрямку та взяли у полон 64 російських окупантів.

"Бійці 225-го окремого штурмового полку провели зачистку від інфільтрованих груп противника в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки… Результат операції – 64 російські військовополонені", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі підрозділу.

Зазначається, що окупанти мали непомітно просочитися в тил українських позицій. "У бій не вступати. Шукати екіпажі БпЛА, збирати розвіддані та встановлювати російські прапори для чергових пропагандистських роликів про "захоплені" села. Натомість опинилися в полоні", – додали військові.

 

#225_ошп #полонені
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Черговий удар РФ по торговому судну вбив 5 громадян Сирії та Індії та України, доля ще 5 невідома – прем'єр України

Черговий удар РФ по торговому судну вбив 5 громадян Сирії та Індії та України, доля ще 5 невідома – прем'єр України

Росіяни поблизу Одеси атакували торгове судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке вийшло з порту після завантаження кукурудзою, повідомив прем'єр-міністр …

Читати
Сили оборони уразили два танкери, плавучий кран, ЗРК "Бук" і міст, що використовувався для логістики військ РФ – Генштаб

Сили оборони уразили два танкери, плавучий кран, ЗРК "Бук" і міст, що використовувався для логістики військ РФ – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України в ніч на неділю завдали ударів по низці важливих військових і військово-економічних об’єктів російських військ, уразив…

Читати
РФ за тиждень застосувала проти України близько 1450 дронів, понад 1640 КАБів і 99 ракет, захист від балістики є головним пріоритетом – Зеленський

РФ за тиждень застосувала проти України близько 1450 дронів, понад 1640 КАБів і 99 ракет, захист від балістики є головним пріоритетом – Зеленський

Росія протягом тижня застосувала проти України близько 1450 ударних безпілотників, понад 1640 керованих авіабомб і 99 ракет різних типів, заявив през…

Читати
Провідниця поранена внаслідок атаки російського дрона на пасажирський поїзд у Запорізькій області – Мінвідновлення

Провідниця поранена внаслідок атаки російського дрона на пасажирський поїзд у Запорізькій області – Мінвідновлення

Російський безпілотник атакував пасажирський поїзд у Запорізькій області, внаслідок чого поранена провідниця, повідомляє Міністерство з відновлення, …

Читати