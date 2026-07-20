ГУР: РФ цілеспрямовано змінює етнічний склад поневолених територій

Населення окупованого Донбасу за десять років скоротилося майже на третину – із понад 7,3 мільйона до приблизно 3,75 мільйона людей, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Масштаб демографічних втрат, спричинених росією на поневолених територіях сходу України, вельми промовистий: за 10 років населення Донбасу скоротилося майже на третину. Якщо у 2001 році в Донецькій та Луганській областях разом проживало близько 7,37 млн осіб, то на початок 2024 року там залишилося приблизно 3,75 млн осіб", – йдеться у повідомленні ГУР Міноборони на сайті у понеділок.

За даними ГУР, держава-агресор Росія довела становище українського населення на ТОТ України до катастрофи. Народжуваність – наднизька, а смертність – вкрай висока – і ці показники значно перевищують навіть середньоросійські. Наприклад, у 2025 році на окупованій частині Донецької області природний приріст місцевого населення склав -9,9‰. Це у 2,4 рази гірше, ніж загальний показник в РФ.

Водночас Росія цілеспрямовано змінює етнічний склад поневолених територій: лише в окупованих Криму та Севастополі вже перебувають 200-300 тисяч завезених росіян, а до 2042 року Кремль планує переселити до Севастополя ще 130 тисяч. Станом на 2024 рік в окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей перебували 200 тисяч етнічних росіян, а також близько 100 тисяч трудових мігрантів-заробітчан із Центральної Азії та Кавказу. Лише з початку 2026 року на ТОТ Донеччини обліковано близько 10 тисяч таких "трудових мігрантів".

Більшість незаконно переміщених на ТОТ України етнічних росіян – це відряджені з Росії особи, які "працюють" у підконтрольних загарбникам окупаційних адміністраціях, репресивних апаратах, бюджетних "установах", "організаціях" та "підприємствах".

РФ направляє на окуповані землі російських медичних працівників, вчителів, будівельників. До окупованого Криму заселили значну кількість так званих військових пенсіонерів і жителів віддалених регіонів Росії. Щоб стимулювати росіян переїжджати на тимчасово захоплені землі, держава-агресор створила систему фінансових бонусів. Відрядженим на окуповані території України московитам платять подвійний оклад, а також компенсацію за оренду житла – до 7 210 рублів на день. Добові сягають 8 480 рублів. За місяць відрядження так званий російський "чиновник" може отримати понад 470 тисяч рублів (понад 5 000 доларів), що в понад 8 разів перевищує середню зарплату на росії.

Ще один стимул – роздача завезеним росіянам у власність земельних ділянок та експропрійованого житла українців. Фактично Росія легалізувала мародерство на ТОТ України. Вкрадене житло реалізують через пільгові іпотечні програми. Землю для учасників злочинної війни проти України кремль виділяє безкоштовно. У 2025 році на території Криму військовим російської окупаційної армії з різних регіонів держави-агресора роздали 4 тис ділянок. Завезених на півострів учасників злочинної війни проти України Кремль активно використовує у пропагандистських заходах в межах політики русифікації Криму.

Держава-агресор Росія ухвалила низку так званих "планів розвитку" та інших документів, які описують довгострокові злочинні наміри щодо колонізації тимчасово окупованих територій України. Наприклад, у документі щодо цільових показників чисельності та демографічної структури Маріупольського і Кальміуського районів ТОТ Донецької області окупанти очікують, що до 2035 року населення вказаних районів має збільшитися із нинішніх 228 тис осіб до 518 тис осіб, зокрема через завезення громадян РФ.

"Колонізаційні плани кремля для тимчасово окупованого Криму передбачають довгострокові програми до 2036 та 2042 років. Один із ключових компонентів – збільшення "привабливих умов" для стимулювання заселення півострова росіянами, здебільшого молоддю та кваліфікованими кадрами", – йдеться у повідомленні.

"Вказана політика колонізації та русифікації, яку проводить російський режим на тимчасово поневолених територіях України, має ознаки воєнного злочину, визначеного підпунктом viii пункту b статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а саме – переміщення державою-окупантом частини власного цивільного населення на окуповану територію", – наголошують у ГУР.