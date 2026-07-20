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СБУ уразила координаційний центр ФСБ РФ на тимчасово окупованій Херсонщині

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Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішного удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ РФ, який розміщувався в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині, повідомляє українська спецслужба.

"За попередніми оцінками, у координаційному центрі фсб могли перебувати близько 100 військовослужбовців. Також результати розвідки СБУ підтвердили, що на території об’єкта знаходилися понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

У відомстві уточнюють, що під час спецоперації по місцю дислокації співробітників ФСБ влучили 13 безпілотників СБУ. "Внаслідок удару виникла масштабна пожежа", – зазначають в СБУ.

"СБУ продовжує виконувати поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора. Такі спецоперації завдають ворогу відчутних втрат на тимчасово окупованих територіях, порушують систему управління та координації, змушують росіян перекидати додаткові сили на охорону власних об’єктів і суттєво ускладнюють логістику та забезпечення підрозділів фсб", – резюмують в українській спецслужбі.

#коордцентр #херсонська_область #сбу #фсб_рф
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