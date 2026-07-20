Три людини, зокрема маленька дитина, постраждали від ворожих обстрілів Одещини

Три людини, серед них – малолітня дитина, дістали поранень, через російські ракетні обстріли населених пунктів області, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів загорівся дах двоповерхового будинку. В іншому населеному пункті пошкоджено ще два будинки, гаражне приміщення та легковий автомобіль. На жаль, постраждало троє людей – двоє жінок та дівчинка віком 1 рік 10 місяців. Одна з жінок госпіталізована. Дитині допомогу надали амбулаторно", – написав він у Телеграмі.

За його словами, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На місцях тривають роботи з усунення наслідків.