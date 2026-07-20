Командувач ПС закликав до компромісу і єдності у реаліях війни

Командувач Повітряних сил (ПС) Збройних сил України (ЗСУ) Анатолій Кривоножко, коментуючи конфліктну ситуацію по лінії головнокомандувач ЗСУ – міністр оборони Михайло Федоров, що викликала серію протестів, зокрема у Києві перед театром ім. І.Франка, виступив за досягнення компромісу, закликав до єдності.

"У реаліях війни будь-які складні рішення чи різні бачення повинні знаходити реалізацію на підставі досягнутого компромісу в тому чи іншому питанні. Відкрите протистояння, напружена внутрішня обстановка в країні – це підрив довіри до військово-політичного керівництва як серед українського суспільства, так і серед іноземних партнерів, що може нести негативні наслідки", – написав він у Фейсбуці у понеділок.

За його словами, уже кілька днів "українське суспільство перебуває у стані підвищеної напруги через певні протиріччя між керівниками оборонних відомств. При цьому важливо пам’ятати, що кожен із них зробив значний внесок у захист України та посилення її обороноздатності. Дехто намагається розігнати тему задля власних інтересів, але багато людей надто емоційно сприймають цю історію, піддаючись медійному впливу, без належної оцінки та аналізу", – написав він.