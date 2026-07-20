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Дощі та грози пройдуть Україною, у Києві без опадів

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Дощі та грози пройдуть Україною, у Києві без опадів

У вівторок, 21 липня, у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях помірні дощі, грози, вдень місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер північний, у західних та північних областях західний, 5-10 м/с. Температура на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 28-33°; на решті території вночі 13-18°, вдень 23-28°, у західних областях 20-25°.

У Києві у вівторок опадів не прогнозують. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 21 липня найвища температура вдень була 35,9 в 1936 р., найнижча вночі 7,0 в 1904 р..

У середу, 22 липня, у південних та східних областях вночі місцями невеликі, вдень помірні, на півдні місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 16-21°, вдень 25-30°, у західних та північних областях вночі 10-15°, вдень 20-25°, на решті території вночі 13-18°, вдень 23-28°.

У Києві у середу без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

#погода #прогноз_погоди
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