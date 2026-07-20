Фон дер Ляєн обговорила з Корецьким підготовку до зими

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову із новопризначеним прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким, під час якої обговорили питання євроінтеграції, угоду щодо дронів та підготовку до зими.

"Дуже плідна телефонна розмова з Корецьким. Ми й надалі будемо тісно співпрацювати над реформами, що сприяють просуванню процесу вступу України до ЄС", – написала вона у соцмережі Х.

Фон дер Ляєн зазначила, що угода щодо дронів дозволить задіяти промисловий потенціал ЄС для швидкого та масштабного виробництва найінноваційнішого оборонного обладнання для України.

"Ми також обговорили підготовку до зими та питання критичної енергетичної інфраструктури. Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, зокрема у вашій роботі з покращення управління енергетичним сектором", – наголосила президентка ЄК.