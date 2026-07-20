Рада ветеранів при Мінветеранів розпочала роботу

Відбулися установчі збори Ради ветеранів війни за незалежність України – консультативно-дорадчого органу Міністерства ветеранів України.

"До складу Ради увійшли представники всіх областей України, Автономної Республіки Крим, міста Києва та міста Севастополя. Рада покликана забезпечити системну участь ветеранів та ветеранок у формуванні та реалізації державної ветеранської політики, залучаючи їхній досвід та експертизу до напрацювання рішень", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що у фокусі роботи Ради – напрацювання пропозицій щодо формування державної політики у сфері підтримки ветеранів і ветеранок, захисту їхніх прав та інтересів, врахування потреб родин загиблих Захисників і Захисниць, а також підготовка рекомендацій із урахуванням позиції ветеранської спільноти.

"Створення Ради ветеранів війни за незалежність України – це ще один крок до системного залучення ветеранів і ветеранок до ухвалення рішень, що стосуються їхніх прав, потреб та можливостей. Адже саме ті, хто пройшов війну, мають бути активними учасниками формування політик, які визначають майбутнє ветеранської спільноти", – додали у відомстві.

Як повідомлялося, у лютому Мінветеранів оголосило, що формує Раду ветеранів війни за незалежність України при відомстві.