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Рада ветеранів при Мінветеранів розпочала роботу

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Рада ветеранів при Мінветеранів розпочала роботу
Фото: Мінветеранів

Відбулися установчі збори Ради ветеранів війни за незалежність України – консультативно-дорадчого органу Міністерства ветеранів України. 

"До складу Ради увійшли представники всіх областей України, Автономної Республіки Крим, міста Києва та міста Севастополя. Рада покликана забезпечити системну участь ветеранів та ветеранок у формуванні та реалізації державної ветеранської політики, залучаючи їхній досвід та експертизу до напрацювання рішень", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що у фокусі роботи Ради – напрацювання пропозицій щодо формування державної політики у сфері підтримки ветеранів і ветеранок, захисту їхніх прав та інтересів, врахування потреб родин загиблих Захисників і Захисниць, а також підготовка рекомендацій із урахуванням позиції ветеранської спільноти.

"Створення Ради ветеранів війни за незалежність України – це ще один крок до системного залучення ветеранів і ветеранок до ухвалення рішень, що стосуються їхніх прав, потреб та можливостей. Адже саме ті, хто пройшов війну, мають бути активними учасниками формування політик, які визначають майбутнє ветеранської спільноти", – додали у відомстві.

Як повідомлялося, у лютому Мінветеранів оголосило, що формує Раду ветеранів війни за незалежність України при відомстві.

#рада_ветеранів
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