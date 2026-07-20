Зеленський продовжить спілкування з військовими у понеділок - радник

У понеділок, 20 липня, президент України Володимир Зеленський проведе розмови з військовими різного рівня, повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Сьогодні у президента знову багато розмов з військовими різного рівня", – сказав Литвин журналістам.

Раніше Зеленський анонсував ключові розмови щодо подальшої стратегії примушення Росії до миру на понеділок, 20 липня.

У неділю, 19 липня, президент провів розмови з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.