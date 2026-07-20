Троє підлітків загинули у ДТП на Львівщині, 24-річного нетверезого водія затримали

Поліцейські розшукали та затримали 24-річного водія, який, за даними слідства, у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Бродах Львівської області та втік з місця події. Унаслідок аварії загинули троє неповнолітніх дівчат, ще двоє підлітків дістали травм, повідомила поліція Львівської області.

"Як попередньо встановили правоохоронці, 24-річний водій автомобіля Mercedes, не впорався з керуванням, з’їхав з проїзної частини та в’їхав у дерево, а потім у бетонну електроопору, після чого транспортний засіб перекинувся. Від отриманих внаслідок ДТП травм троє неповнолітніх пасажирок: 15-річна та дві 16-річні дівчини – загинули на місці події. Ще двоє пасажирів: 16-річна дівчина та 17-річний хлопець – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні", – йдеться у повідомленні на сайті правоохоронців.

За повідомленням, водій автомобіля після ДТП залишив місце події. Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили його місце перебування. Встановлено, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.