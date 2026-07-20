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Канада вперше за 10 років призначила посолкою в Україні дипломатку без українського походження

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Канада вперше за 10 років призначила посолкою в Україні дипломатку без українського походження
Фото: Yonhap

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд 17 липня оголосила про затвердження дипломатки Тамари Мовгінні (Tamara Mawhinney) на посаду посолки Канади в Україні; вона змінить на цій посаді Наталю Цмоць, термін якої збіг у червні цього року, повідомила пресслужба уряду Канади.

"Міністр закордонних справ Аніта Ананд сьогодні оголосила про такі дипломатичні призначення: Тамара Мовгінні стане Надзвичайним і Повноважним Послом в Україні. Пані Мовгінні замінить Наталку Цмоць", – йдеться у дописі уряду Канади на сайті. 

Призначення Мовгінні завершує десятирічну традицію, коли Канаду в Україні представляли дипломати українського походження. Із 2014 року посаду посла послідовно обіймали Роман Ващук, Лариса Ґаладза та Наталя Цмоць. Всі мають українське коріння.

Мовгінні відома насамперед як дипломатка широкого профілю. Більшу частину своєї кар’єри вона присвятила Індо-Тихоокеанському регіону та питанням міжнародної безпеки. До призначення в Україну Мовгінні очолювала посольство Канади в Південній Кореї, працювала на керівних посадах у Global Affairs Canada та займалася питаннями міжнародної безпеки, зовнішньої політики й дипломатичних відносин.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував прощальний допис, присвячений завершенню каденції команди Цмоць: "За час роботи Наталки Цмоць в Україні українсько-канадське партнерство отримало новий імпульс. Цей період ознаменувався історичними візитами на найвищому рівні, укладенням безпекової угоди між Україною та Канадою, її подальшою реалізацією, а також рішеннями, які суттєво посилили канадську підтримку нашої держави. Канада незмінно залишається одним із наших найближчих союзників. Ми високо цінуємо військову, фінансову, гуманітарну та енергетичну допомогу, активну участь Канади у відбудові України, а також її принципове лідерство у просуванні всеохоплюючого і тривалого миру", – написав Сибіга у Фейсбуці у суботу.

#посол_канади #мовгінні_тамара
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