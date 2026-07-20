Дві людини загинули, ще вісім поранені через удар КАБами по Павлограду

Дві людини загинули, ще вісім – серед них дитина, дістали поранень внаслідок російського удару авіабомбами по Павлограду, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Дві людини загинули, ще вісім дістали поранень. Ворог завдав удару по Павлограду. У стані середньої тяжкості госпіталізовані двоє чоловіків – 56 і 38 років і дві жінки – 87 та 48 років. Інші постраждалі, серед яких однорічна дівчинка, зараз проходять обстеження. У місті понівечені багатоквартирні будинки і автівки", – написав він у Телеграмі.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що ворог модернізував авіабомби і тепер вони достають до Павлограда.

"Росія вдарила КАБом по Павлограду. До сьогодні керовані авіабомби були загрозою для прифронтових громад Синельниківщини. Павлоград жив під ракетами і "шахедами", але КАБів не знав. Тепер ворог модернізує ці бомби і дістає ними глибше. На жаль, для Павлограда це нова реальність. Тому прошу павлоградців: не ігноруйте тривоги. Уважно стежте за повідомленнями Повітряних Сил і моніторингових пабліків. Сповіщення мають бути увімкнені завжди", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Лукашук висловив співчуття родинам загиблих та побажав скорішого одужання пораненим.