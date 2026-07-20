Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Дві людини загинули, ще вісім поранені через удар КАБами по Павлограду

1 хв читати
Додати як джерело
Дві людини загинули, ще вісім поранені через удар КАБами по Павлограду
Фото: Дніпропетровська ОВА

Дві людини загинули, ще вісім – серед них дитина, дістали поранень внаслідок російського удару авіабомбами по Павлограду, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Дві людини загинули, ще вісім дістали поранень. Ворог завдав удару по Павлограду. У стані середньої тяжкості госпіталізовані двоє чоловіків – 56 і 38 років і дві жінки – 87 та 48 років. Інші постраждалі, серед яких однорічна дівчинка, зараз проходять обстеження. У місті понівечені багатоквартирні будинки і автівки", – написав він у Телеграмі.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що ворог модернізував авіабомби і тепер вони достають до Павлограда.

"Росія вдарила КАБом по Павлограду. До сьогодні керовані авіабомби були загрозою для прифронтових громад Синельниківщини. Павлоград жив під ракетами і "шахедами", але КАБів не знав. Тепер ворог модернізує ці бомби і дістає ними глибше. На жаль, для Павлограда це нова реальність. Тому прошу павлоградців: не ігноруйте тривоги. Уважно стежте за повідомленнями Повітряних Сил і моніторингових пабліків. Сповіщення мають бути увімкнені завжди", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Лукашук висловив співчуття родинам загиблих та побажав скорішого одужання пораненим. 

#каби #дніпропетровська
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Черговий удар РФ по торговому судну вбив 5 громадян Сирії та Індії та України, доля ще 5 невідома – прем'єр України

Черговий удар РФ по торговому судну вбив 5 громадян Сирії та Індії та України, доля ще 5 невідома – прем'єр України

Росіяни поблизу Одеси атакували торгове судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке вийшло з порту після завантаження кукурудзою, повідомив прем'єр-міністр …

Читати
Сили оборони уразили два танкери, плавучий кран, ЗРК "Бук" і міст, що використовувався для логістики військ РФ – Генштаб

Сили оборони уразили два танкери, плавучий кран, ЗРК "Бук" і міст, що використовувався для логістики військ РФ – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України в ніч на неділю завдали ударів по низці важливих військових і військово-економічних об’єктів російських військ, уразив…

Читати
РФ за тиждень застосувала проти України близько 1450 дронів, понад 1640 КАБів і 99 ракет, захист від балістики є головним пріоритетом – Зеленський

РФ за тиждень застосувала проти України близько 1450 дронів, понад 1640 КАБів і 99 ракет, захист від балістики є головним пріоритетом – Зеленський

Росія протягом тижня застосувала проти України близько 1450 ударних безпілотників, понад 1640 керованих авіабомб і 99 ракет різних типів, заявив през…

Читати
Провідниця поранена внаслідок атаки російського дрона на пасажирський поїзд у Запорізькій області – Мінвідновлення

Провідниця поранена внаслідок атаки російського дрона на пасажирський поїзд у Запорізькій області – Мінвідновлення

Російський безпілотник атакував пасажирський поїзд у Запорізькій області, внаслідок чого поранена провідниця, повідомляє Міністерство з відновлення, …

Читати