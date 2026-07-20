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Сирський: Перед українськими захисниками стоїть завдання захисту Костянтинівки і максимального ураження окупантів, і ми його виконуємо

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Сирський: Перед українськими захисниками стоїть завдання захисту Костянтинівки і максимального ураження окупантів, і ми його виконуємо
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав костянтинівський напрямок фронту, що наразі залишається одним із найгарячіших, де противник у середньому щодоби проводить до 20 атак та не припиняє спроб інфільтруватись углиб міста, за даними розвідки, в Костянтинівці окупанти накопичили до 145 осіб.

"Чергова робоча поїздка – в район ведення бойових дій на костянтинівському напрямку. Заслухав доповіді керівного складу 19-го армійського корпусу, командирів бойових бригад та підрозділів щодо оперативної обстановки і стану справ за всіма видами забезпечення", – написав Сирський у соцмережах у понеділок.

За його словами, головний акцент було зроблено на нарощенні застосування безпілотних систем усіх типів, щоб посилити вогневий вплив на противника та зменшити ризики для життя особового складу. "Наша оборона залишається активною. Дрони обов’язкового йдуть першими – і для виявлення противника, і для його ураження", – наголосив Сирський.

Також він повідомив, що на місці ознайомився з деталями поточної ситуації в Костянтинівці. "Обговорили з командирами потенційні нові виклики та можливі варіанти протидії їм", -додав головнокомандувач.

"Костянтинівський напрямок залишається одним із найгарячіших по всій протяжності лінії фронту. У середньому щодоби противник вчиняє тут до 20 атак, не припиняє спроб інфільтруватись углиб міста", – написав Сирський.

Він повідомив, що за даними розвідки, в Костянтинівці російські окупанти накопичили до 145 осіб. "Підрозділи Сил оборони продовжують у місті контрдиверсійні заходи. Для виявлення і знищення ворожої піхоти та вогневих позицій наші воїни проводять пошуково-ударні дії, масовано застосовують FPV-дрони, скиди з БпЛА. Загарбники зазнають значних втрат. Так, лише за добу 18 липня втрати ворога в місті становили 21 особу вбитими, 6 – пораненими. Було уражено 6 укриттів", – навів Сирський приклад ефективної роботи оборонців.

"Перед українськими захисниками стоїть завдання захисту Костянтинівки і максимального ураження окупантів, і ми його виконуємо. Хочу відзначити високий рівень професіоналізму командирів, мужність та стійкість оборонців українського міста. Дякую за бойову роботу!" - резюмував Сирський.

#костянтинівка #сирський
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