Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Заступниця міністра освіти Кузьмичова подала у відставку

1 хв читати
Додати як джерело
Заступниця міністра освіти Кузьмичова подала у відставку
Фото: МОН

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова подала у відставку.

"Це мій останній тиждень на посаді заступника міністра освіти і науки України. Рішення мною прийнято в четвер. Тепер чекаю на засідання уряду, щоб воно було офіційно ухвалено", – написала Кузьмичова в мережі Facebook.

Вона подякувала Михайлу Федорову (у 2023-2025 рр був віцепрем’єром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – ІФ-У) за запрошення в команду, і Оксену Лісовому – за лідерство, довіру і свободу.

"Я йду без відчуття, що зроблено все, з чітким розумінням глибини проблем, помилок, того, що не вдалось завершити, а що навіть розпочати. Але йду з відчуттям, що жодного дня не працювала не на повну", – додала вона.

Кузьмичова обіймала посаду заступниці міністра з вересня 2024 року і займалася питаннями загальної середньої освіти.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрія Бутенко міністром освіти і науки.

Наразі у нового міністра зі старої команди залишаються перший заступник Євген Кудрявець (за даними джерел агентства теж планує покидати посаду), а також заступники Анастасія Коновалова, Дмитро Завгородній, Микола Трофименко, Денис Курбатов, Анастасія Софієнко і Андрій Вітренко.

#кузьмичова_надія #відставка
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Черговий удар РФ по торговому судну вбив 5 громадян Сирії та Індії та України, доля ще 5 невідома – прем'єр України

Черговий удар РФ по торговому судну вбив 5 громадян Сирії та Індії та України, доля ще 5 невідома – прем'єр України

Росіяни поблизу Одеси атакували торгове судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке вийшло з порту після завантаження кукурудзою, повідомив прем'єр-міністр …

Читати
Сили оборони уразили два танкери, плавучий кран, ЗРК "Бук" і міст, що використовувався для логістики військ РФ – Генштаб

Сили оборони уразили два танкери, плавучий кран, ЗРК "Бук" і міст, що використовувався для логістики військ РФ – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України в ніч на неділю завдали ударів по низці важливих військових і військово-економічних об’єктів російських військ, уразив…

Читати
РФ за тиждень застосувала проти України близько 1450 дронів, понад 1640 КАБів і 99 ракет, захист від балістики є головним пріоритетом – Зеленський

РФ за тиждень застосувала проти України близько 1450 дронів, понад 1640 КАБів і 99 ракет, захист від балістики є головним пріоритетом – Зеленський

Росія протягом тижня застосувала проти України близько 1450 ударних безпілотників, понад 1640 керованих авіабомб і 99 ракет різних типів, заявив през…

Читати
Провідниця поранена внаслідок атаки російського дрона на пасажирський поїзд у Запорізькій області – Мінвідновлення

Провідниця поранена внаслідок атаки російського дрона на пасажирський поїзд у Запорізькій області – Мінвідновлення

Російський безпілотник атакував пасажирський поїзд у Запорізькій області, внаслідок чого поранена провідниця, повідомляє Міністерство з відновлення, …

Читати