Заступниця міністра освіти Кузьмичова подала у відставку

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова подала у відставку.

"Це мій останній тиждень на посаді заступника міністра освіти і науки України. Рішення мною прийнято в четвер. Тепер чекаю на засідання уряду, щоб воно було офіційно ухвалено", – написала Кузьмичова в мережі Facebook.

Вона подякувала Михайлу Федорову (у 2023-2025 рр був віцепрем’єром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – ІФ-У) за запрошення в команду, і Оксену Лісовому – за лідерство, довіру і свободу.

"Я йду без відчуття, що зроблено все, з чітким розумінням глибини проблем, помилок, того, що не вдалось завершити, а що навіть розпочати. Але йду з відчуттям, що жодного дня не працювала не на повну", – додала вона.

Кузьмичова обіймала посаду заступниці міністра з вересня 2024 року і займалася питаннями загальної середньої освіти.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрія Бутенко міністром освіти і науки.

Наразі у нового міністра зі старої команди залишаються перший заступник Євген Кудрявець (за даними джерел агентства теж планує покидати посаду), а також заступники Анастасія Коновалова, Дмитро Завгородній, Микола Трофименко, Денис Курбатов, Анастасія Софієнко і Андрій Вітренко.