Зеленський: Сили оборони уразили логістичні об'єкти та нафтобазу в Московському регіоні

Сили оборони України завдали ударів по логістичних об’єктах і нафтобазі в Московському регіоні РФ, а також уразили в акваторії Чорного моря два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Московський регіон. Є результати роботи наших далекобійних санкцій по логістичних об’єктах та нафтобазі. Дякую воїнам Сил безпілотних систем, розвідки, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій. Відстань до цілей від нашого кордону – понад 400 кілометрів. Також в акваторії Чорного моря уражено два танкери тіньового флоту та чотири суховантажі", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент наголосив, що Україна продовжує відповідати на російські удари по своїй території.

"Справедливо відповідаємо на кожен російський удар по наших містах і громадах. Цю війну потрібно завершувати, і це можливо лише посилюючи тиск на єдину причину цієї війни – Росію", – зазначив глава держави.