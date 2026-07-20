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Безгін задекларував 812 тис. грн доходів за 2025 рік

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Безгін задекларував 812 тис. грн доходів за 2025 рік

Новий міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін зазначив 811 тис. 554 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2025 рік.

Зокрема, у 2025 році зарплата тоді ще народного депутата становила весь його дохід – 811 554 грн, а дружина задекларувала 939 184 грн доходів.

Крім того, він вказав в декларації 116,7 тис. грн на банківських рахунках, 18 тис. дол і 26 тис. євро готівкою, а дружина – 66,3 тис. грн на банківських рахунках і 63 тис. дол. готівкою.

Згідно з декларацією, Безгін володіє квартирою (59 кв. м) в Києві і орендує ще одну квартиру в столиці (70,3 кв. м), а дружина зареєстрована в квартирі (49,7 кв. м) у Львові.

Крім того, у міністра є автомобіль Jaguar XF 2016 року випуску.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила народного депутата від фракції "Слуга народу", керівника підкомітета з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталія Безгіна міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.

#безгін #декларація
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