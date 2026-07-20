Бровді про роботу СБС вночі: Сім суден тіньового флоту, сім електропідстанцій у Криму, шість одиниць ППО в РФ

Сім суден тіньового флоту РФ, сім електропідстанцій у Криму на тимчасово окупованій території України та шість одиниць ППО в РФ було уражено Силами безпілотних систем Збройних сил України у ніч проти понеділка, 20 липня, повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"Крим Стоп: 7 суден тіньового флоту, 7 підстанцій у Криму на ТОТ, 6 одиниць ППО у рф та 2 пекельно-дикі ягідки 2.0. Ніч 20 липня – на роздачі", – написав він у Фейсбуці у понеділок.

Деталізуючи успіхи операції СБС "МоЛоЧКа", Бровді повідомив, що у її межах вночі було "впольовано 7 суден рф – 3 танкери та 4 суховантажі у Чорному та Азовському морях".

Щодо операції СБС "Кримський рубильник off" написав наступне: "відпрацьовано 7 енерговузлів/ електропідстанцій у Ялті, Морському, Привітному, Лучистому та інше".

За підсумками ночі в операції СБС "ППОпад": знищено 6 елементів ППО у Єйську, Приморсько-Ахтарську та Камишеватське, усі в РФ: ЗРК "Тор-М2", комплекси РЛС "Небо-СВ"-2 одиниці, "Небо-У", "Каста 2Е2", "Гамма С1М".

"Загальний рахунок протягом 1-20 липня по окремим операціям СБС у Криму: "МоЛоЧКа"- 183 одиниці тіньового флоту (119 – Азовське, 64 – Чорне море); "Кримський рубильник off": 103 енерговузли; ППОпад: 25 елементів ППО (12 одиниць ЗРК, 12 комплексів РЛС, 1 комплекс РЕБ)", – наголосив Бровді.

За його висновками, Керченська паромна переправа наразі лишилася без 75% спроможності. "Три з п’яти паромів знищено, два втратили самохідність, ходять у режим баржі, які таскають буксирами. Поки", – додав командувач СБС.

"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо", – вже традиційно завершив свій допис Бровді.