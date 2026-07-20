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Полк "Скеля" заявив про маніпуляцію щодо полону військовослужбовців у Костянтинівці

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Полк "Скеля" заявив про маніпуляцію щодо полону військовослужбовців у Костянтинівці
Фото: Скеля

425 окремий штурмовий полк "Скеля" заявив, що інформація щодо полону українських військовослужбовців не свідчить ані про захоплення Костянтинівки (Донецька обл.), ані про поразку полку.

"Ворог традиційно використовує військовополонених як інструмент інформаційної війни, намагаючись деморалізувати українське суспільство та дискредитувати військове командування. Це маніпуляція", – йдеться у повідомленні "Скелі" у Facebook у понеділок.

У "Скелі" повідомили, що наразі триває робота із встановлення всіх обставин події та не можуть розкривати деталей операції в Костянтинівці. "Російська пропаганда намагається подати окремий епізод бою як спростування результатів усієї операції в Костянтинівці. Бойові дії за місто тривають, а окремі успіхи чи втрати сторін не змінюють загальної картини бою".

Наголошується, що під час тих самих боїв українські військовослужбовці також захопили у полон двох окупантів. "Це ще раз підтверджує: бої були запеклими і не зводяться до одного окремого епізоду, який сьогодні використовує російська пропаганда".

Напередодні мережею поширювалося відео, на якому люди, яких пов’язують із 425-м штурмовим полком "Скеля", стоять у Костянтинівці з двома прапорами, на яких зображені портрети Зеленського та Сирського. При цьому російська сторона заявляла про взяття в полон двох українських військових, які були на відео.

#костянтинівка #скеля #спростування
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