СБУ: дезертир із Запоріжжя шпигував для РФ на Дніпропетровщині

Служба безпеки України затримала у Дніпропетровській області ще одного російського агента – завербованого ворогом мобілізованого із Запоріжжя, який самовільно залишив військову частину і збирав для РФ розвіддані про Сили оборони України.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ зазначає, що найбільше російських спецслужбістів цікавила інформація про пункти базування українських військ у прифронтових районах нашої держави.

"Агентурні дані рашисти планували використати для підготовки нових та коригування повторних обстрілів східних та південних регіонів України", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, як уточнюють у відомстві, ворог сподівався дізнатися персональні дані командирів підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на передовій.

"Зокрема, агент мав зібрати і передати російським спецслужбістам відомості про місця тимчасового перебування українських воїнів, їхні позивні та пункти базування підлеглого особового складу", – наголошують в українській спецслужбі.

У разі отримання розвідувальних відомостей ворог планував їх задіяти для підготовки терактів і диверсій проти Сил оборони.

Згідно з повідомленням, для виконання агентурного завдання дезертир намагався "злити" окупантам інформацію про свою військову частину та суміжні підрозділи українських військ.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, поетапно задокументували шпигунську активність агента і затримали його.

За даними слідства, російські спецслужбісти завербували мобілізованого через його матір, яка контактувала зі знайомими, що проживають на тимчасово окупованій частині території Запорізької області і працюють на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.