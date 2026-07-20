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Поблизу станції метро "Лук'янівська" облаштовано тимчасовий наземний нерегульований пішохідний перехід

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У Києві поблизу станції метро "Лук’янівська", де у ніч проти 19 липня зазнав значних пошкоджень підземний перехід через влучання ворожої ракети, облаштовано тимчасовий наземний нерегульований пішохідний перехід, повідомила Патрульна поліція столиці.

"У зв’язку з перекриттям підземного пішохідного переходу на вулиці Юрія Іллєнка, поблизу станції метро "Лук’янівська", облаштовано тимчасовий наземний нерегульований пішохідний перехід", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у понеділок.

Як повідомлялося, у ніч проти неділі, 19 липня, РФ масовано атакувала Київ балістичними ракетами. Падіння уламків та пожежі зафіксовані у Деснянському, Дніпровському, Шевченківському, Святошинському та Солом’янському районах. Щонайменше одна людина загинула, ще 17 – поранені.

Одна з ракет влучила просто в підземний перехід. Вибуховою хвилею також був пошкоджений наземний вестибюль станції метро "Лук’янівська". Вона була тимчасово зачинена – поїзди "зеленої" гілки прямували повз станцію без зупинки.

#перехід #лукянівська
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