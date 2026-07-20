Підрозділи безпілотних систем з початку 2026 року уразили понад 1 млн ворожих цілей

Всього від початку року підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили понад 1 млн підтверджених ворожих цілей та знищили або поранили 193,5 тис. російських військових, повідомляє Міністерство оборони у понеділок.

"Зараз близько 90% усіх уражень противника забезпечують саме безпілотники, а найбільших результатів оператори БпЛА досягли у червні, коли уразили понад 200 тис. цілей", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

При цьому, як відзначають у Міноборони, за кожен успішний удар по ворогу військові отримують єБали, які обмінюють на нове обладнання через платформу Brave1 Market. "Система допомагає визначити, які підрозділи та які технології працюють найефективніше, щоб швидше забезпечувати ними військо".