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Завершено ліквідацію масштабної пожежі на Київщині, що виникла через атаку РФ, – ДСНС

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Завершено ліквідацію масштабної пожежі на Київщині, що виникла через атаку РФ, – ДСНС
Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила про завершення ліквідації масштабної пожежі у Київській області, що виникла через атаку РФ в ніч проти неділі, 19 липня – роботи із залученням понад 200 рятувальників, авіації та робототехніки тривали понад добу.

"На Київщині завершили ліквідацію масштабної пожежі, що виникла внаслідок російської атаки в ніч на 19 липня. Полум’я охопило дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тис. кв м", – повідомила пресслужба ДСНС у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що роботи з ліквідації пожежі та її наслідків тривали понад добу і потребували залучення значних сил та засобів: на місцях працювали понад 200 рятувальників і 70 одиниць спеціальної техніки, зокрема авіація та роботизована техніка.

"Завдяки злагодженим і професійним діям підрозділів ДСНС пожежу вдалося повністю ліквідувати. Наразі триває розбір та проливання конструкцій будівлі", – йдеться у повідомленні.

Офіційно назву ураженого підприємства українські органи влади не повідомляли. Водночас, за інформацією низки українських медіа та відкритих джерел, ймовірно, під удар потрапив логістичний комплекс "Амтел", розташований у Бучанському районі Київської області.

#київська_область #ліквідація #пожежі
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